Die „AG Toleranz“ hat ein Kochbuch herausgegeben. Die erste Auflage war schnell vergriffen, eine zweite wird gedruckt.

Im neu erschienenen Kandeler Kochbuch findet man leckere Rezepte mit Multikulti-Hintergrund aus der Region. Die AG für Toleranz und Geschichtsbewusstsein hat damit ihr erstes Projekt abgeschlossen. Die komplette erste Auflage ist bereits verkauft.

Heiße „Sarmale“-Kohlkrautwickel oder fein abgeschmeckte „Masoor Dal“-Linsen. In dem zum dritten Advent erschienenen Kandeler Kochbuch finden sich 17 Rezepte zu wahrlich schmackhaften Gerichten. Mit dabei ist auch das Pfälzer „Muss“, nämlich wie man Dampfnudeln macht. Die für viele seit langem vertraute kulinarische Heimat mixt sich hier bunt mit allerlei auswärtigen, sogar auch exotischen Gerichten. Dieses Kochbuch ist kein normales. Es trägt den Titel „Gerichte mit Geschichte“ und ist ein Projekt der Kandeler AG für Toleranz und Geschichtsbewusstsein, die sich 2019 in Reaktion auf rassistische und rechtsradikale Demonstrationen in Kandel gegründet hat.

„Wir wollen in dem Kochbuch Erinnerungen, Sehnsüchte, Gemeinschaft und natürlich vielfältige Geschmacksrichtungen festhalten“, sagt AG-Mitgründerin Ulrike Regner. Letztes Jahr hatte die AG Menschen in Kandel gefragt, ob sie mitmachen würden. Vorrangig angesprochen waren Kandeler mit Migrationshintergrund. Sie sollten ihr Lieblingsessen aufschreiben und dazu ihre persönliche Geschichte erzählen. Zum Beispiel wo, wann und mit wem sie das besagte Gericht immer kochen oder wie sie das Rezept dazu kennengelernt haben. 17 Leute haben mitgemacht.

„Locker mehr als 20 Personen“

Einer von ihnen ist der 42-jährige Miguel, der seit elf Jahren in Kandel wohnt, und von der spanischen „Paella“ schwärmt. Weil das traditionsreiche Reisgericht in aller Regel in einer großen Pfanne für viele Leute gekocht wird, ist es Miguels Lieblingsessen. Als er Kind war, kam sonntags in dem Landhaus seiner Tante die ganze Verwandtschaft fürs Paella-Essen zusammen. „Dann waren wir locker mehr als 20 Personen“, erzählt Miguel im Kochbuch.

Kochen ist Kultur und bringt Menschen zusammen. Das ist auch die Idee des Projekts insgesamt gewesen. Im September gab es deshalb auch einen Kochtreff, bei dem die Beteiligten im Küchenstudio miteinander kochen konnten – und natürlich auch tratschen und erzählen, was fürs Projekt mindestens genauso wichtig ist.

Kindheits- und Jugenderinnerungen

Für Miguels „Paella“ etwa braucht es Tintenfisch, Garnelen und Gemüse. Wo man das am besten in Kandel und Umgebung einkauft, bietet ersten Gesprächsstoff, einander kennenzulernen. Darüber hinaus kann auch über Lebenserfahrungen geklönt werden. Alle 17 Beiträge beziehen sich in irgendeiner Weise auf Kindheits- und Jugenderinnerungen. Da staunt man nicht schlecht, was in einer 9.000-Einwohner-Stadt wie Kandel alles zusammentrifft.

Weil bei dem ersten Kochtreff nur wenige kamen, soll es 2023 weitere Termine im Küchenstudio Frey geben. Die teilnehmenden 17 Leute sollen sich untereinander kennen lernen, aber auch die Öffentlichkeit soll wissen, dass Multikulti nicht nur funktioniert, sondern eine echte Bereicherung ist. Und tatsächlich: Die Nachfrage nach dem Kandeler Kochbuch ist groß. Denn die erste Auflage ist schon ausverkauft.

Die Buchdruckerei hatte die Macherinnen letzte Woche im Stich gelassen. Sie konnte nicht liefern. Zum 3. Advent wäre auf dem Kandeler Weihnachtsmarkt eigentlich der Erstverkauf gewesen. Kurzerhand fertigte der ortsansässige Buchbinder Hans Hruschka kostenlos ein Ansichtsexemplar an, das am Stand auf dem Weihnachtsmarkt präsentiert wurde. Mit Erfolg. Denn das Team um Ulrike Regner verkaufte Gutscheine und wurde alle 150 Exemplare der ersten Auflage gleich los. Eine zweite Auflage geht in Druck.

Info

Kandel kocht - Gerichte mit Geschichte, Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Toleranz und Geschichtsbewusstsein

10,- Euro, 72 Seiten, ISBN: 978-3-00-074173-9

Die zweite Auflage wird ab Januar in der Bücherei Kandel für 10 Euro zu erwerben sein.