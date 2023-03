„Hand in Hand für Erdbebenopfer“ hieß es am Sonntag bei der Benefizveranstaltung in der Festhalle. Hunderte Menschen hatten gespendet und waren dem Aufruf zur Veranstaltung gefolgt. Der Erlös aus den gespendeten Flohmarktartikeln und den zahlreichen Speise- und Kuchenangeboten in Höhe von etwa 10.000 Euro geht an den Mannheimer Kulturverein „Defne“. Der bekommt eine lange Liste von „Betroffenen – unter anderem auch von hiesigen Angehörigen –, die finanziell unterstützt werden“, sagt Initiatorin der Hilfsaktion und Vorsitzende des Beirates für Migration und Integration Nebihe Tacioglu-Allert. Zudem werden Sachleistungen wie Generatoren in Absprache mit dem Verein angeschafft. Tacioglu-Allert verweist auch darauf, dass die nicht verkauften Kleidungsstücke an gemeinnützige Institutionen wie die Tafel, das Frauenhaus, das Familienbüro oder in direkte Hilfspakete und schließlich auch nach Bethel gehen. Bücher und Spielsachen bekommt das Kinderhospiz.