Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) informierte am Mittwoch bei einer Ortsbegehung des SPD-Stadtverbandes Wörth über die geplanten Entwicklungen im Altort und Möglichkeiten zur Entwicklung zusammenhängender Platzfolgen vom Stöfflerplatz bis zum Vorplatz der katholischen Ägidiuskirche.

Ein neu entwickelter Entwurf würde der evangelischen Christuskirche einen Vorplatz ermöglichen. Hierzu müsste die Forlacher Straße zwischen der Einmündung an der Ludwigstraße und dem VHS-Fachwerkhaus als beruhigter Platz ausgewiesen werden. Eine neue Verkehrsführung um den Platz über die Fläche eines im Eigentum der Stadt befindlichen, abzureißenden Gebäudes wäre dazu notwendig.

Hierzu seien aber weitere Planungen und Beschlüsse erforderlich, die Fraktionen des Stadtrates und des Ortsbeirates seien um Meinungsbildung dazu angefragt worden. Eine Entscheidung müsse jedoch erst in rund anderthalb Jahren getroffen werden im Zusammenhang mit Gesamtsanierung der Ludwigstraße und der Bahnhofstraße sowie der anliegenden Plätze.

Nach der Einführung der Einbahnstraße in der Bahnhofstraße soll laut Nutsche wie geplant die versehentliche Einfahrt entgegen der Einbahnstraße baulich erschwert und das Parken vom Gehweg auf die Straße verlagert werden. „Die Verkehrsteilnehmer werden über mehrere Schritte an die neue Situation gewöhnt, um eine Überforderung zu vermeiden“, betonte der Bürgermeister. Nach Rückmeldungen von Anwohnern sei die Verkehrsbelastung im Bereich der Einbahnstraße um rund 60 Prozent zurückgegangen, die Zahl der bewussten oder versehentlichen Einfahrten entgegen der Einbahnstraße sei sehr stark rückläufig. Auch die anfänglichen Umfahrungsversuche über Bürgelstraße, Pfarr- und König- sowie Dammstraße seien laut Rückmeldung von Anwohnern erheblich zurückgegangen.

Problematisch sei jedoch weiterhin der Hol- und Bringverkehr zur Grundschule, so Nitsche. Hier werde die Stadtverwaltung auf die Schulleitung zugehen, um gemeinsam mit Kindern und Eltern auf einen weitestgehenden Verzicht auf innerörtliche Autofahrten hinzuwirken. Es liege wesentlich an den Eltern selbst, die Situation für alle Schulkinder zu verbessern, so Nitsche.

Die nächste Ortsbegehung der SPD findet am 16. August, 18 Uhr, in Büchelberg statt. Treffpunkt ist an der Mehrzweckhalle.