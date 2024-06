Am Donnerstagmorgen haben Passanten eine entlaufene Mischlingshündin in der Unterführung Ottstraße entdeckt. Die Polizei hat das Tier zur Dienststelle gebracht und die Tierrettung informiert. Kurz darauf meldete sich die Hundebesitzerin und legte die erforderlichen Dokumente vor, um ihre Besitzverhältnisse zu klären. Die Hündin, die auf den Namen „Wolke“ hört, war am frühen Morgen aus Schreck weggelaufen. Passanten fingen sie ein, informierten die Polizei und teilten den Vorfall in den sozialen Medien. Bis zur Abholung genoss „Wolke“ die Morgensonne im Garten der Dienststelle und wurde mit Schälrippchen gefüttert.