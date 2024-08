Mehrfach sind Wörther Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten angerufen worden, der mitteilen wollte, dass es in der Nähe zu einem Einbruch gekommen sei. Alle angerufenen Personen erkannten allerdings eine Betrugsmasche dahinter und legten auf. In der Regel fragt der vermeintliche Polizist nach den Wertgegenständen und drängt die Angerufenen dazu, diese an weitere vermeintliche Polizisten an der Haustür zu übergeben.

Die Polizei hat einige Tipps für die Bürger, wie man sich vor Betrug am Telefon schützen kann. Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge oder fordert die Bürger dazu auf, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft auch niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Wer unsicher ist, soll bei der nächsten Polizeidienststelle nachfragen, hierfür aber nie die Rückruffunktion des Telefons nutzen, sondern die Nummer immer selbst wählen. Die Polizei empfiehlt, die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon zu haben, damit diese im Zweifelsfall selbst gewählt werden kann.

Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte immer die örtlich zuständige Polizeidienststelle informieren oder den Sachverhalt über die Online-Wache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ melden. Die Präventionsexperten der Polizei informieren unter der Telefonnummer 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de gibt es zudem umfangreiche Informationen zu diesem Thema.