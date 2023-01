Am Freitagnachmittag ist es im Bereich Hatzenbühl und Hagenbach zu mehreren Betrugsversuchen über Handy und Telefon gekommen. Wie die Polizei in Wörth mitteilt, gaben sich in zwei Fällen die Täterinnen als Enkelin der Geschädigten aus, welche einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld für die Kaution benötige. In einem weiteren Fall bekam der Geschädigte eine Whatsapp-Nachricht mit demselben Inhalt. Da die Geschädigten umgehend bei der Polizei anriefen beziehungsweise selbst die Betrugsmasche durchschauten, blieben die Anrufe folgenlos.

Eine aktuell häufige Betrugsform sind laut Polizei Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern, die ein Problem mit dem Computer der Betroffenen vorgeben und sich den Zugriff auf den entsprechenden Computer verschaffen wollen. Dadurch sind sie in der Lage, persönliche Daten der Betroffenen auszuspähen. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen: Auflegen und die nächstgelegene Dienststelle verständigen. Die Polizeiinspektion in Wörth ist unter Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.de zu erreichen.