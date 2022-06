Endspurt heißt es am Dienstag für das Stadtradeln. Der letzte Tag dieser Umweltaktion ist angebrochen. Bis Montag gibt es schon sehr erfreuliche Ergebnisse. Die Stadt Wörth lag im Kreis Germersheim am Montag mit über 97.000 geradelten Kilometern vor der Verbandsgemeinde Rülzheim mit 95.684 Kilometern. Damit haben die Radler der Stadt Wörth bereits 15 Tonnen CO 2 vermieden. In der Stadt Wörth führt die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) mit fast 20.000 Kilometern souverän vor dem Europa-Gymnasium mit über 9600 und den Schääder Bikern mit 9266 Kilometern Der Landkreis Germersheim führt die Spitze im Land Rheinland-Pfalz mit 555.755 Kilometern vor Trier mit 385.169 Kilometern an. Die Stadt Wörth liegt dabei an achter Stelle direkt vor der Verbandsgemeinde Rülzheim.