Wörth. An der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth wurde der vierte Abiturjahrgang verabschiedet, das dritte Abitur in Folge unter Coronabedingungen. Erstmals konnte für die 34 Abiturientinnen und Abiturienten wieder eine Feier in der Tullahalle in Maximilinasau stattfinden.

Sechs von ihnen hatten eine Eins vor dem Komma stehen und wurden mit dem Förderpreis des Landrats für die besten Abiturientinnen und Abiturienten ausgezeichnet: Christian Masold (1,2), Hannah Lohf (1,4), Hanna Paulsch (1,6), Hannah Löwer (1,7), Justin Lugschneider (1,7) und Fabienne Kneis (1,8). Christian Masold erhielt dazu noch den Preis des Fördervereins für das beste Abitur.

Den Preis der Ministerin für Bildung Stefanie Hubig für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt Jana Knodel. Die Förderpreise der Firma ITK Engineering Rülzheim gingen an Sebastian Schultze (Physik), Moritz Schlegel (Mathematik) und Celina Lippoth (Informatik). Der Physik-Preis der Stiftung Pfalzmetall wurde an Justin Lugschneider vergeben, der Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an Adrian Avdull.

Hannah Lohf durfte sich über den Scheffelpreis der literarischen Gesellschaft und den Englischpreis der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz freuen, Hannah Löwer und Hanna Paulsch über den Preis der Fachschaft Biologie und des Fördervereins. Die Preise der Sparkasse für besondere Leistungen in Sozialkunde nahmen Zakarias Ternifi und Sebastian Schultze in Empfang, während Maxim Greilich den Geschichtspreis des Philologenverbandes entgegen nahm. Einen Preis für besondere Leistungen im Fach Geschichte stiftete auch Schulleiter Jörg Engel und erfreute damit Colin Lugschneider, während der vom ehemaligen Schulleiter Karlheinz König gestiftete Preis für besondere Leistungen im Fach Deutsch an Christian Masold ging.