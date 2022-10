Einen erheblichen Schaden muss ein Hausbesitzer verkraften, bei dem eingebrochen wurde. Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag ereignete sich der Einbruch in einen Rohbau. Derzeit noch Unbekannte hebelten nach Polizeiangaben die Bauverschalung auf und gelangten so in das Gebäudeinnere des Rohbaus. Dort wurden gezielt bereits eingebaute Elektroteile ausgebaut und entwendet. Ebenso wurden noch gelagerte Teile der Hausinstallation gestohlen. Der Schaden für die Elektronikteile beläuft sich nach Angaben des Hausbesitzers auf mehr als 20.000 Euro. Die entstandenen Spuren wurden der Polizei zufolge Spurensicherung soweit möglich gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder an E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.