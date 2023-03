Das Eiscafé Firenze war jahrzehntelang eine Institution im Dorf. Vor vier Jahren hat es geschlossen. Nun hat sich ein Nachfolger gefunden: Am Montag öffnet das Laguna seine Pforten. Der Betreiber ist ein „geborener“ Eisverkäufer.

Er hat sein Handwerk in die Wiege gelegt bekommen: Giuseppe Gulisano verbrachte seine Kindheit in der Eisdiele seines Vaters in Leimersheim, half früh selbst mit. Seine Eltern stammen aus Sizilien und versorgen die Pfälzer seit über 20 Jahren mit süßen Erfrischungen. Bis 2013 in Leimersheim, seitdem in Kandel, wo Gulisano auch wohnt. Lange war aber nicht klar, dass er in die Fußstapfen seines Seniors treten würde. Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker. „Meine Leidenschaft blieb aber immer in der Gastronomie“, sagt er.

Sein Vater war es, der mit der Idee auf ihn zukam, ein eigenes Eiscafé zu eröffnen. Er hatte von dem leerstehenden Geschäft in der Bellheimer Hauptstraße gehört. Das war Ende des vergangenen Jahres. Den Winter hat die Familie genutzt, um die Räume zu renovieren: Neue Fließen wurden gelegt, Decke und Wände ausgebessert, neue Möbel besorgt, dann noch ein paar letzte Kniffe erledigt. Die Leuchtreklame mit dem neuen Namen erwartete Gulisano in Kürze. Am Montag, 3. April, soll das Eiscafé Laguna offiziell die Pforten öffnen. Eis gibts von 11 bis 21 Uhr. In den Sommermonaten hat das Laguna sieben Tage die Woche geöffnet