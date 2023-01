Die Verantwortlichen bei der Werkfeuerwehr Wörth haben gemeinsam mit den Spezialisten für Feuerwehrfahrzeuge des Fahrzeugwerks EMPL ein einzigartig flexibles Löschfahrzeug auf die Achsen gestellt.

Die Werkfeuerwehr des Mercedes-Benz Lkw-Werks in Wörth ist genauso professionell ausgerüstet wie jede andere Berufsfeuerwehr. Die 34 Brandschützer tragen schließlich die Verantwortung für die mehr als 10.000 Mitarbeiter des weltgrößten Lkw-Montagewerks von Mercedes-Benz Trucks und ein Gelände, so groß wie 400 Fußballfelder. Ihr Alltag besteht vor allem aus Routineaufgaben, doch sie müssen auch für die besonderen Herausforderungen eines Fahrzeugwerks gerüstet sein. Diese können sich im Laufe der Zeit verändern. Deswegen benötigt die Werkfeuerwehr eine anpassungsfähige Ausrüstung. Nun ergänzt ein ganz besonderes Einsatzfahrzeug die Flotte, das genau dieser Anforderung entspricht.

Das Know-how der Brandschützer steckt im Aufbau und auch im Trägerfahrzeug: ein Mercedes-Benz Econic 2635. 260 kW (354 PS) aus dem 7,7 Liter großen Reihensechszylinder OM 936 und 1400 Newtonmeter maximales Drehmoment verleihen dem Econic eine der Größe des Werksgeländes angemessene Agilität. Für das Econic-Fahrgestell spricht zudem die hohe Wendigkeit. Eine gelenkte Nachlaufachse verringert den Wendekreis des Dreiachsers zusätzlich, so dass er alle Bereiche des Werkgeländes auf dem kürzesten Wege erreichen und sich auch durch Engstellen und zwischen Hindernissen hindurchmanövrieren kann.

Der niedrige Aufstieg ist ein weiterer Vorteil. Selbst in voller Montur und mit Atemschutzgeräten gelangt die Einsatzgruppe über zwei flache Stufen in Windeseile in die Kabine. Der niedrige Einstieg trägt obendrein zur Arbeitssicherheit bei. Im Inneren bietet das Fahrerhaus mit drei zusätzlich zu Fahrer- und Beifahrerplatz vorhandenen Sitzplätzen große Bewegungsfreiheit. Das Einsatzfahrzeug ist ein Unikat. Entsprechend wichtig ist die Ausbildung der Brandschützer, bis jeder Handgriff sitzt.