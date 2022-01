Beamte der Bundespolizei und des Hauptzollamtes Saarbrücken haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch bei einer bundesweiten Großrazzia gegen organisierten Schleuserkriminalität auch ein Objekt in Rheinstetten-Forchheim im Landkreis Karlsruhe durchsucht. Im ehemaligen Gasthof Adler trafen die Beamten diverse Menschen an, die offenbar eingeschleust worden waren. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Auf dem räumlich nahe gelegenen Messegelände war während der Razzia eine Einsatzzentrale errichtet.