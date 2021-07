Täglich Sport treiben. Wo geht das? Natürlich im Verein oder im Sportstudio. Aber auch ganz privat und alleine, jeder für sich. Umgesetzt wird die „tägliche Sportstunde“ nach den Sommerferien aber auch in einer eigenen Schulklasse an der Realschule plus in Kandel. Eine fünfte Klasse wird als „Sportliche Klasse“, oder kurz auch als „S-Klasse“, organisiert.

Von Fritz Hock

Die Schüler der „S-Klasse“ erwartet mehr Bewegung, sie sollen fitter und bewegungsfreudiger werden, gleichzeitig auch sozial kompetenter und womöglich noch motivierter für den Unterricht in den anderen Fächern. Lange habe man sich an der Schule schon Gedanke über ein solches Vorhaben gemacht, sagte Rektorin Cornelia Geiser jetzt zur RHEINPFALZ. Schließlich werde die Schule zunehmend zum zentralen Lebensraum der Kinder, die an der Ganztagsschule wöchentlich rund 38 Zeitstunden an der Schule verbringen. Und in dieser Zeit solle die individuelle Entwicklung der Kinder doch noch stärker als bisher schon berücksichtigt werden.

Sozialer und emotionaler Mehrwert

Nicht der Leistungsgedanke stehe bei der sportlichen Klasse im Vordergrund (wie etwa an den Sportgymnasien des Landes), sondern der unmittelbare soziale und emotionale Mehrwert, die Förderung der Gesundheit durch Bewegung und Sport in der Gruppe. Der Stundenplan der S-Klasse, für die sich nach gründlicher Beratung 19 Mädchen und Jungen angemeldet haben, sieht nicht nur die vier Stunden Sport pro Woche vor, wie sie die beiden anderen fünften Klassen nach der gültigen Stundentafel auch haben. Darüber hinaus gibt es am Nachmittag im Rahmen der Ganztagsschule weitere vier AG-Stunden für die „sportliche Klasse“. Täglich wird also Sport getrieben. Und damit erfüllt man einen seit vielen Jahren schon von den Sportverbänden immer wieder vorgetragenen Wunsch nach mehr Bewegung im Schulalltag.

Die künftige Klassenleiterin, Kerstin Scheid, wird selbst auch das Fach Sport unterrichten. Mit ihrer sportbegeisterten Kollegin Sonja Jetter hat sie eine Co-Klassenleiterin zur Seite, die ebenfalls voll hinter der Idee steht. Beide haben sich schon so manches ausgedacht, was sie in ihrer sportlichen Klasse umsetzen möchten. Jetter sieht ebenso wie Rektorin Geiser eigentlich nur Vorteile für dieses Projekt, für das man auch optimale räumliche Voraussetzungen hat: Die Schule, die im kommenden Jahr übrigens ihr 60-jähriges Bestehen feiert, kann derzeit Sporthalle, Bienwaldstadion, Waldschwimmbad und bald auch ein Multifunktionsfeld nutzen. Es gibt eine Indoor-Kletterwand und, nicht zu vergessen, ganz nahe bei der Schule den Bienwald, in dem viele Outdoor-Aktivitäten möglich sind.

Viele Sportarten kennenlernen

Natürlich möchte man, so Sonja Jetter, auch viele Sportarten kennenlernen. So nennt sie etwa Badminton oder Handball, Turnen und Yoga oder sogar Rudern. Die Kinder kommen ja nicht nur aus einer Grundschule, sondern aus der gesamten Umgebung nach Kandel. Bewegung ist, wie schon bisher, auch bei den Projekttagen angesagt. Im Fachunterricht werden Bezüge zu Sport und Bewegung hergestellt. Dass dies gelingen werde, davon ist die Schulleiterin Geiser voll überzeugt. Denn ihr Kollegium sei sehr sportbegeistert und freue sich schon auf diesen neuen Schwerpunkt an der Realschule plus. Bisher hatte man bereits im Wahlpflichtbereich das Fach „Sport und Gesundheit“, und im Angebot der Ganztagsschule befinden sich viele sportlich orientierte Arbeitsgemeinschaften.

Talent und Teamgeist fördern

Die Schüler der S-Klasse kommen in den Genuss einer besonderen Förderung. Und natürlich möchte man sie auch ermutigen, ihr individuelles sportliches Talent oder die Teamleistung unter Beweis zu stellen. Das heißt: Wenn es möglich ist, geht es auf Wettkämpfe. Die gehören zum Sport einfach dazu. Daneben aber wird das Lernen nicht vernachlässigt. Es fallen keine Stunden in anderen Fächern aus, gibt keine Kürzungen. Aber ganz bestimmt kommt mehr Freude auf, etwa wenn „Frühsport“ angesagt ist, statt einfach nur auf dem Schulhof herumzuhängen und auf den Gongschlag für die erste Stunde zu warten. Mit diesem neuen Angebot beweist das Kollegium der Realschule Kandel einmal mehr seine Kreativität und den Mut, neue Wege einzuschlagen. Man darf gespannt sein.