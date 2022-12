Eine Sporthalle, die Feuerwehr, der Bauhof und das Clubhaus des Sportvereins sollen in ein Gebäude integriert werden.

Nicht aus den Augen verlieren dürfe man die Planungen für ein Multifunktionsgebäude in Büchelberg. Dies ist eine der wichtigsten Forderungen des Ortsbeirates, der das Investitionsprogramm der Stadt Wörth im Doppelhaushalt 2023/24 beraten hat. In diesem Gebäude sollten künftig eine Sporthalle, die Feuerwehr, der Bauhof und das Clubhaus des Sportvereins integriert werden. Erste Planungen hierfür liegen vor. Jürgen Stephany (CDU), stellvertretender Ortsvorsteher, erinnerte daran, dass die Heizungsanlage in der Turnhalle immer wieder Probleme bereite, auch werde die Halle nicht besser. Schon alleine aus energetischen Gründen solle die Planung fortgeführt werden, so Stephany. Dem stimmte Martin Decker (FWG) zu. Decker bat auch um eine Überprüfung der Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Strombedarfes. Thomas Kistner (CDU) verwies auf notwendige Maßnahmen, etwa die Erneuerung von Ballfangzäunen, rings um die Sportanlage. Hier konnte Alexander Werling, Leiter der Finanzabteilung der Stadtverwaltung mitteilen, dass die Anschaffung eines speziellen Rasenmähers für den neuen Winterrasen noch mit vorhandenen Mitteln finanziert werde.

Einstimmig billigte der Ortsbeirat schließlich die Ansätze im Investitionsprogramm. Erwartet werden allerdings von Büchelberg Ansätze für das Multifunktionsgebäude, die Sanierung des alten Rasenplatzes und die Planung für einen neuen Bolzplatz. In diesem Zusammenhang informierte Werling über die Bereitstellung eines Budgets für die Ortsbezirke. Danach kann der Ortsbeirat Büchelberg über rund 9000 Euro eigenständig entscheiden.