Eine Anwohnerin beobachtete am Mittwochabend gegen 23 Uhr in den Staudenäckern eine Person, die sich kurzzeitig in ihrem Hof aufhielt. Wie sich später herausstellte, fehlte am Fahrrad, das im Hof abgestellt war, die dazugehörige Fahrradtasche samt Inhalt. Das Diebesgut wird auf etwa 180 Euro beziffert, heißt es im Polizeibericht. Der Mann trug ein graues Sweatshirt und Jeans. Sehr auffällig dürfte sein, dass die Person ein Barett als Kopfbedeckung trug. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.