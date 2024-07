In der Nacht zum Dienstag wurden mehrere Gartenhäuser im Bereich des Schützenvereins aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wörth bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07271 92210.