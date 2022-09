Unbekannte haben einen verschlossenen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Wörth aufgebrochen. Laut Polizei muss sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 21. September, und Samstag, 24. September, ereignet haben. Das Schloss wurde demnach aufgehebelt. Der Raum wurde durchwühlt, jedoch keine Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Spuren wurden vor Ort gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 92210 entgegen.