Am vergangenen Wochenende wurde in eine Lagerhalle in einem Industriegebiet in Kandel eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter ein Fenster eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Innerhalb der Halle brachen sie eine weitere Tür auf. Gestohlen wurde jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter 07271 92210.