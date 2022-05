Unbekannte sind die Gaststätte „Zollpavillon“ unweit des Grenzübergangs eingebrochen. Am Sonntag um 9 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wörth vom Pächter der Gaststätte der Einbruch gemeldet. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Einbrecher eine Holzplatte, welche provisorisch am Fenster im rückwärtigen Bereich montiert war, herausgebrochen hatten. In einem Raum wurden die Spielautomaten aufgebrochen und eine derzeit noch unbekannte Summe Bargeld entwendet. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, eine Spurensicherung vorgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Zeugenhinweise nimmt Polizeiinspektion Wörth unter der Telefon 07271-9221 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.