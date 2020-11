Am Samstag um 23.40 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räume des Bistros in der Saarstraße ein. Eine Zeugin konnte zwei Täter ausmachen; sie flüchteten. Die Täter waren mit Kapuzenjacken oder -pullis bekleidet, so die Polizei. Von dem Einbruch erfuhren die Beamten erst am nächsten Morgen, weil die Zeugin sich nicht direkt verständigte. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest, es dürfte sich aber hauptsächlich um Zigaretten handeln.