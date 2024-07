Am vergangenen Wochenende wurden im Bereich Floßgraben Gartenhütten und Bauwägen aufgebrochen, so die Polizei in ihrem Bericht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wörth bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07271-92210.