Zwei leichtverletzte Polizisten und ein geschnappter Einbrecher der in Haft geht ist die Bilanz eines Einsatzes am Donnerstagvormittag. Gegen 11 Uhr verschaffte sich ein 27-Jähriger Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Nachdem der Täter mehrere Räume durchwühlt hatte, wurde er von einer Anwohnerin gestört und flüchtete. Der Täter wurde kurze Zeit später bei der Fahndung durch Polizisten entdeckt und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Bei der Festnahme leistete der Täter erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mit mehreren Schimpfwortsalven. Bei der Festnahme verletzten sich die Polizisten leicht. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass bei dem 27-jährigen deutschen Täter noch aktuelle Haftbefehle bestehen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt überstellt.