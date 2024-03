Von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum zwischen 21.30 und 9.20 Uhr, wurde in der Gaststätte am Bahnhof Kandel eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter haben das Gebäude durch eine eingeschlagene Scheibe betreten und durchsucht. Sie haben laut Polizei eine geringe Menge Bargeld und drei Flaschen eines amerikanischen Whiskys gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Telefonnummer 0727192210 oder E-Mail an piwoerth.@polizei.rlp.de.