Bisher unbekannte Täter stiegen am Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, über das Dach des Maximilian Centers in Maximiliansau in ein Eiscafé ein. Sie haben sich mit Werkzeugen durch die verschiedenen Schichten der Deckenkonstruktion durchgearbeitet, teilt die Polizei mit. Im Eiscafé haben sie eine geringe Menge Bargeld und eine Musikbox gestohlen. Wie die Täter auf das Dach gelangten, ist nicht bekannt. „Täter werden kreativ“, äußert sich die Polizei Wörth auf Nachfrage. In der Decke sei eine Wasserleitung beschädigt worden, sodass auch noch ein Wasserschaden entstand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Kripo Landau hat Ermittlungen aufgenommen.