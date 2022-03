Seelenruhig hat ein Mann am helllichten Tag ein fremdes Wohnzimmer durchsucht. Er wurde überrascht, festgenommen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, meldete eine Frau bei der Polizei, dass ein jüngerer Mann in ihrem Haus sei und im Wohnzimmer nach Wertgegenständen suche. Nachdem sie ihn überrascht hatte, sei er mit ihrem Tablet geflüchtet. Die Polizei Wörth leitete sofort eine größere Fahndung ein. Die Beamten stellten den Täter schließlich in der Ortsmitte. Das Tablet war in seiner Reisetasche.

Aufgrund der Täterbeschreibung klärte die Polizei auf, dass er am Sonntagmorgen bereits schon einmal überrascht worden war, als er eine offene Garage im Ort durchsuchte. Zudem sei er derjenige gewesen, der entdeckt wurde, nachdem er in einem offenen Auto übernachtet hatte. Ein weiterer Bürger aus Jockgrim meldete sich, weil jemand versucht hatte, durch ein offenes Fenster in eine Wohnung zu klettern. Auch hierbei sei der Täter überrascht worden und weggelaufen.

Dem polnischen Staatsangehörigen werden letztlich vier Taten vorgeworfen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau musste der Mann aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden, teilt die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An den Tatorten ergaben bis dato keine weiteren Eigentumsdelikte. Das gestohlene Tablet wurde an die Besitzerin zurückgegeben. Hinwiese, nimmt Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.