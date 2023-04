Geld und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei ihrer Tat am Ostersonntag. Nach Angaben der Polizei Wörth brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in den Wörther Ortsteil Büchelberg ein und entwendeten die Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer tagsüber im Ortsbezirk auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat? Hinweise an die Polizei Wörth unter der Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.