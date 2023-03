Über das Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben innerhalb einer Kleingartenanlage. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam durch Aufbrechen der Schlösser Zutritt in die Innenräume der Lauben. Es wurden zwei Fahrräder und zwei Kanister mit Benzin entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.