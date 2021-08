Die neue Einbahnstraßenregelung in Wörth hat sich noch nicht überall herumgesprochen - oder wird vielleicht auch ignoriert. Am Samstag wurde zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr die neue Verkehrsführung in der Bahnhofstraße überwacht. Seit wenigen Wochen ist die Bahnhofstraße zwischen der Ludwigstraße und Königstraße eine Einbahnstraße. In dieser halben Stunde wurden sechs Verkehrsteilnehmer erwischt, welche entgegen der Einbahnstraße unterwegs waren. Laut Bußgeldkatalog wird dies mit 25 Euro sanktioniert, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.