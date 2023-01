Die stationäre Chirurgie ist zum Jahreswechsel in die Klinik Kandel umgesiedelt. Ein neuer Chefarzt mit ausgefallener Biografie verstärkt nun das Team.

In der Unfallchirurgie der Asklepios Südpfalzklinik in Kandel werden sämtliche akuten und chronischen Schädigungen des Bewegungsapparates behandelt, die durch einen Unfall oder eine Überlastung verursacht wurden. Seit dem 1. Januar verstärkt Privatdozent Markus Muhm das Team als neuer Chefarzt der Klinik. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Der Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Spezielle Unfallchirurgie ist unter anderem auf Schulterbehandlungen spezialisiert. Der Schulterschmerz als „Volkskrankheit“ rückt seit Jahren neben der Prothetik von Knie und Hüfte in den Fokus und ist heute durch minimalinvasive operative Verfahren bis hin zur Schulterprothese gut therapierbar.

Nach seinem Abitur war Markus Muhm zunächst zwei Jahre lang als Soldat auf Zeit tätig, ehe er 1989 sein Medizinstudium aufnahm. Um möglichst viele verschiedene Erfahrungen schon während des Studiums zu sammeln, nutzte er Möglichkeiten, um an Universitäten in Boston (USA) und London (Großbritannien) die Bereiche Chirurgie und Anästhesie zu vertiefen. Als Assistenzarzt sammelte er Erfahrungen in der Allgemein-, Unfall- und Kinderchirurgie verschiedener Kliniken. Sein Ausbildungsweg führte ihn von der Universitätsklinik Heidelberg über das Städtische Klinikum Heilbronn, die BG-Unfallklinik Ludwigshafen sowie das Westpfalzklinikum Kaiserslautern nach Kandel. Darüber hinaus blieb er der Bundeswehr treu und war 2004 an einem Auslandseinsatz im Kosovo beteiligt. 2006 wurde er zum Oberfeldarzt der Reserve ernannt und war mehr als vier Jahre lang Beauftragter Sanitätsstabsoffizier für zivil-militärische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen (Rhein-Pfalz-Kreis).

Bereits nach Abschluss seines Studiums nahm der heute 54-Jährige deshalb an der Chirurgischen Klinik der Universität Heidelberg seine erste Lehrtätigkeit auf. Bis heute ist der Privatdozent an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg tätig. Darüber hinaus ist er unter anderem Chirurgischer Prüfer für das Medizinische Staatsexamen M2 im Hauptfach Chirurgie an der Medizinischen Fakultät Mannheim. Des Weiteren ist der neue Chefarzt seit Jahren Prüfer für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Spezielle Unfallchirurgie an der Bezirksärztekammer Pfalz in Neustadt, um dort die angehenden Fachärzte zu prüfen. Außerdem hat er Qualifikationen als Leitender Notarzt sowie in den Bereichen Alpin-, Höhen-, Expeditions- und Tauchmedizin.