Das Steinweilerer Urgestein Theo Kleinmann wird am Mittwoch 80. Nicht nur in seinem Heimatort ist er bekannt als Sportler, Musiker, Pädagoge und Kommunalpolitiker. Besonders stolz ist er auf sein Lebenswerk: die IGS in Kandel.

Eigentlich wollte Kleinmann Steuerberater werden. Erst absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann, dann zum Bilanzbuchhalter. „Da es aber zu wenige Sportlehrer gab, animierte das Kultusministerium