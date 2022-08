Der Bürgerpark soll umgestaltet werden. Knapp 50 Bürger haben bei einem Treffen mit der städtischen Bauabteilung vor Ort ihre Ideen eingebracht. Der Bürgerpark als „das grüne Herz von Wörth“ soll zum Anlaufpunkt für Jung und Alt aufgewertet werden – so die Planer. Bei dem Rundgang kam zum Ausdruck, dass der Park attraktiver gestaltet werden müsse, mehr Aktionen dort stattfinden sollten, etwa Aufführungen im Pavillon. Aber auch Bewegungsstationen könnten angeboten werden, die Minigolfanlage und das Boule-Spielfeld müssten wieder „aktiviert“ und neu hergestellt werden, meinten die Teilnehmer. Weitere Anregungen: Ein Café soll gebaut und mehr Bänke aufgestellt werden. Außerdem sind Bereiche zum Chillen und moderne Spielgeräte für verschiedene Altersklassen sowie eine öffentliche Toilette gewünscht.

Die Umgestaltung des Bürgerparks ist Teil der Initiative „Ganzheitliche Spielleitplanung inclusive Starterprojekt“. In mehreren Auftaktveranstaltungen, Streifzügen mit Kindern und Jugendlichen und Jugendforen in allen Ortsbezirken wurden Hinweise und Kritikpunkte von allen Generationen gesammelt. Daraus will die Stadt mit dem Planungsbüro „Stadtkinder “ aus Dortmund einen langfristigen Spielleitplan erarbeiten.