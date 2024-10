Auch innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel soll jetzt eine „Ehrenamtskarte“ eingeführt werden. Dies beschloss der Verbandsgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf Antrag der Fraktionen von CDU und Freien Wählern. Die Verwaltung wird Details zur Ausgestaltung dieser Karte ausarbeiten. Dabei kann man sich an den Richtlinien des Landes und den Vorgaben und Erfahrungen der benachbarten Verbandsgemeinden Hagenbach und Jockgrim sowie der Stadt Wörth orientieren. Es gehe vor allem um die verdiente Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit, die viele Menschen in Vereinen und Organisationen leisten, heißt es in der Begründung des Antrags. Besitzer der Ehrenamtskarte könnten beispielsweise einen vergünstigten Eintrittspreis für das Waldschwimmbad erhalten oder bei der Benutzung der Einrichtungen von Stadt und Ortsgemeinden (etwa Büchereien, Bürgerhäuser oder Grillhütten) bekommen. Auch die Einbeziehung des Einzelhandels ist denkbar, aber nicht zwingend erforderlich. Entsprechende Gespräche mit möglichen Partnern müssten geführt werden, so Norbert Knauber (CDU) und Martin Volz (FWG) zum Antrag, für dessen Annahme eingangs auch Bürgermeister Volker Poß (SPD) eindringlich geworben hatte.