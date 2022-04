„Wo stehen wir im Moment?“ Das war die Frage, die die Verantwortliche der Stadtverwaltung im Moderationsteam der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“, Jana Cappel den Teilnehmern an der Projekte-Werkstatt in der Festhalle in Wörth stellte.

Wieder war coronabedingt über ein halbes Jahr eine Auszeit zwischen den Treffen gelegen. Cappel moderierte zusammen mit Jeanette Burkhard von „Demokratie leben“, das die Ehrenamtsinitiative auch finanziell unterstützt, die Projekte-Werkstatt. Dabei konnten die Moderatoren trotz der Pandemie bei einigen Projektgruppen erfreuliche Ergebnisse verzeichnen.

So berichtete die Gruppe „Buch tut gut“ über einen erfolgreichen Märchenspaziergang im Oktober im Bürgerpark mit über 50 begeisterten Kindern und Eltern. Es sind weitere Spaziergänge dieser Art vorgesehen, Kontakte zu einem Verlag sind aufgenommen und ein Literaturzirkel für Erwachsene ist im Entstehen.

Die Projektgruppe „Sauberes Wörth“ hat bereits mehrere Müllsammlungen durchgeführt – auch zusammen mit Ortsvorsteher Helmut Wesper. Sie präsentierte stolz ihre neu angeschafften eigenen Westen und die gekennzeichneten Müllsäcke, mit denen sie bei den Müllsammlungen jederzeit erkennbar ist.

Die Projektgruppe „Kreative Begegnung“, die für alle Altersgruppen offen ist, trifft sich mehrmals im Mehrgenerationenhaus (MGH) und hatte einiges an Weihnachtsbasteleien geschaffen. Zudem läuft die Beschaffung eines Bücherschrankes auf dem Karl-Josef-Stöffler-Platz jetzt über das Leader-Förderprogramm.

Die Projektgruppe „Bürgerpark“ hat Tafeln mit Fotos für 21 Bäume im Bürgerpark erarbeitet und wartet auf „grünes Licht“ von der Verwaltung. Die Projektgruppe „IT – vom Einsteiger zum Profi“ konnte coronabedingt bisher ebenso wenig aktiv werden wie die „Kümmerer“. Sie will jetzt ab Mai starten.

Längere Diskussionen gab es um die Frage, wie die Gruppen wieder größer werden können. Schließlich hatten sich doch einige Teilnehmer aufgrund der Pandemie zurückgezogen. In verschiedenen Medien soll nochmals aufgerufen werden, dass jederzeit noch Teilnehmer an den Projekte-Werkstätten dazu kommen und neue Ideen eingebracht werden können.

Info

Interessenten können sich bei Jana Cappel telefonisch 07271-131635 oder per E-Mail: jana.cappel@woerth.de melden.