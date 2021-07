„Wir freuen uns, dass es das Pandemiegeschehen zulässt, dass wir endlich mit der Initiative weitermachen und die Projekte nun richtig beginnen können“, sagt Jana Cappel, die Verantwortliche der Stadtverwaltung im Moderationsteam der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“.

Sie lädt zur nächsten Projekte-Werkstatt am 9. September um 14 Uhr in die Festhalle ein. Bis zu diesem Termin sollte sich die jeweilige Projektgruppe mindestens einmal getroffen haben. Dabei sollte die Weiterarbeit in der Gruppe besprochen werden. Bis wann sollten welche Ziele erreicht werden, was sind die nächsten Schritte, sollen noch weitere Mitstreiter gefunden werden, wie soll das Projekt auf der Webseite vorgestellt werden?

Einige Gruppen wie „Kümmerer“, „Sauberes Wörth“ oder „Bürgerpark (er)leben, „Bachläufe in Schaidt“ haben bereits coronaconform Aktivitäten entwickelt.

Bei der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ können sich Interessierte auch ohne Vereinsmitgliedschaft mit eigenen Ideen einbringen. Zu den bisherigen einzelnen Projekten können sich weiterhin Bürger melden und es können auch noch weitere Projekte vorgeschlagen werden. Meldung bei Jana Cappel unter Telefon 07271 131635 oder per Mail jana.cappel@woerth.de.