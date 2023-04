Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Friedel und Rosel Heid kennen sich von Kindesbeinen an. Sie wohnten auch nicht weit voneinander entfernt, liefen sich immer wieder über den Weg. Irgendwann beschlossen sie, diesen gemeinsam zu gehen. Seit 60 Jahren sind sie ein Ehepaar.

Ihr 60. Ehejubiläum, also die Diamanthochzeit, dürfen am Mittwoch, 4. Januar, in Neupotz die beiden 82-jährigen Eheleute Friedel und Rosel Heid feiern. Eine große Feier wird es nicht geben,