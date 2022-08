Am Sonntag, 7. August, ist es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder soweit: Zum zweiten Mal treffen sich E-Biker aus ganz Deutschland und dem Ausland in Wörth zu einer gemeinsamen Ausfahrt von etwa 50 Kilometern. Das so genannte „i:SY-Treffen“, nach einem bestimmten Fahrradmodell benannt, wird vom Velocenter Hessert aus Wörth und der Firma Velorep aus Karlsruhe-Durlach organisiert. 2019 waren über 100 Radler, mit ihren Elektro-Bikes unterwegs. Diesmal haben sich etwa 250 Teilnehmer angemeldet.