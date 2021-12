Achtung, es kann auch tagsüber glatt sein. Am Samstagmittag war eine Frau mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg neben der K 10 zwischen Hatzenbühler Kreisel und Jockgrim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zu einem Waldweg kam sie aufgrund Nässe von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei erlitt sie eine Platzwunde an der Stirn. Sie wurde zur ambulanten Versorgung in die Asklepios-Klinik Kandel gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die nicht zu unterschätzenden winterlichen Gefahren wie nasses Laub oder auch überfrierende Nässe hin.