Am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr verwandelt sich die Wörther Festhalle in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Theater Liberi inszeniert „Das Dschungelbuch“, den Bestseller von Rudyard Kipling, als modernes Musical für die ganze Familie. Unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein spannendes Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. In der Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht das Findelkind Mogli auf Identitätssuche. Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im Dschungel, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. Musikalisch ist alles dabei: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock 'n' Roll und ein funkiges Finale. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause.

Info



Die Tickets kosten im Vorverkauf 25, 22 beziehungsweise 18 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten 2 Euro. An a der Tageskasse kosten die Karten 2 Euro mehr. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.