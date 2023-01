Zum zweiten Mal lädt die Stadt Kandel zum Dreikönigsmarkt auf dem Kandeler Marktplatz und dem Plätzel ein. Der Markt wird in diesem Jahr um ein Musikprogramm erweitert. Neben allerlei Leckereien gibt es Kunsthandwerk und Handarbeiten. Für Kinder steht ein Karussell bereit.

Eröffnet wird der Mark am Freitag, 6. Januar, 18 Uhr. Die Sternsinger werden mit der Aktion „Dreikönigssingen“ der katholischen Kirche die Eröffnung begleiten und ihren Segen über das vor uns liegende Jahr 2023 bringen. Der Markt hat folgende Öffnungszeiten: Freitag 15 bisbis 20 Uhr, Samstag, 15 bis 20 Uhr, Sonntag, 12 bis 19 Uhr.

Rathaus wird gestürmt

Am Samstag, 7. Januar, findet ab 17.11 Uhr der Rathaussturm der BiKaGe statt. Dabei übergibt Stadtbürgermeister Michael Niedermeier den Rathausschlüssel an die Narrenschar. Ein alljährliches Kandeler Spektakel, bei dem sich die Narren immer etwas einfallen lassen. Zuschauerinnen und Zuschauer sind dazu herzlich willkommen!

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 8. Januar, findet von 13 bis 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag der Kandeler Händlergemeinschaft statt, zu dem die für den Autoverkehr gesperrte Hauptstraße zum Flanieren einlädt. „Die Kandeler Einkaufswelt zeigt mit einem verkaufsoffenen Sonntag gleich zu Beginn des Jahres viel Engagement. Trotz Krisenmodus und dem Weihnachtsgeschäft in den Knochen signalisieren die meist inhabergeführten Geschäfte „Wir sind da. Wir packen es an´“, so Citymanagerin Jennifer Tschirner.