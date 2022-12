Die Tafel Wörth konnte sich über drei Spendenaktionen freuen. Das Europa-Gymnasium sammelte wieder traditionell seine Päckchen für die Tafelkinder und füllte damit den Transporter der Tafel. Einige Schülervertreter übergaben die Päckchen der Vorsitzenden Uschi Bisanz auf dem Gelände der Tafel. Wie in den letzten Jahren bat der DM-Markt in Maximiliansau seine Kunden gepackte Tüten mit Hygieneartikeln für die Tafelkinder zu kaufen. Deren Inhalt mit Zahnpasta, Duschmitteln und Ähnlichem hatte einen Wert von fünf Euro und wurde für vier Euro verkauft – mit großem Erfolg. Alle vorbereiteten 112 Tüten überbrachte Marktleiterin Claudia Schwenk an die Vorsitzende und ihren Stellvertreter Werner Krauß. Die gleiche Aktion hat der DM-Markt in Kandel mit Hygieneartikeln für Erwachsene mit ebenso großem Erfolg durchgeführt.