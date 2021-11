Gleich drei Einbrüche in einer Nacht meldet die Polizei Wörth aus Maximiliansau. In der Nacht auf Freitag, 19. November, ereigneten sich Im Abtsgründel, in der Rheindammstraße und im Kehlweg in dem Wörther Ortsbezirk Maximiliansau insgesamt drei Einbrüche in Wohnhäuser. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und erbeuteten geringe Mengen an Bargeld. Die genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Ob die drei Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341 2873002 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.