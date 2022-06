Nach drei Jahren Pause findet das traditionelle Dorfplatzfest des Musikvereins Edelweiß am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, auf dem Karl-Josef-Stöffler-Platz beim Alten Rathaus statt. Das Open-Air-Event in Wörth lockt nicht nur Freunde der Blasmusik an, sondern bietet auch die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein bei Pfälzer Kost. Mehrere mit „Edelweiß“ befreundete Musikvereine haben ihre Teilnahme zugesagt. Am Samstag öffnen Ausschank und Küche um 17 Uhr, ehe der offizielle Fassanstich und die musikalische Eröffnung durch den einheimischen Musikverein um 17.30 Uhr erfolgt. Weitere musikalische Darbietungen bringen die Musikvereine Berghausen und Neuburg. Am Sonntag unterhält ab 11 Uhr der Musikverein Jockgrim zum Frühschoppen, nachdem Küche und Schänken geöffnet haben. Anschließend spielt das Jugendorchester des Musikvereins Edelweiß von 13.45 bis 15.15 Uhr auf. Den Nachmittag und Abend gestalten die Musikvereine Maximiliansau, Feldrennach und Rülzheim. Kulinarisch versorgt werden die Gäste an beiden Tagen unter anderem mit dem sommerlichen Überraschungsmenü „Dreierlei“. Sonntags gibt es zusätzlich zum Mittagessen Schweinebäckchen mit Kartoffelsalat.