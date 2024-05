Bei der Dorfmoderation wurden eine Reihe von Vorschlägen eingebracht und diskutiert, die im Laufe der kommenden Jahre umgesetzt werden sollen. Wie Silke Neu vom Büro PLANkultur aus Herxheim sagt, wird bei den Zielen zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Projekten unterschieden.

So gehört der Planerin Silke Neu die Belebung des Dorfplatzes zu einem Anliegen, das die Gemeinde umgehend angehen möchte. Auch werden derzeit schon die vier Bebauungspläne überarbeitet mit dem allgemeinen Ziel, eine Nachverdichtung, also vor allem ein Bauen in zweiter Reihe, zu ermöglichen.

Die Pflege der Freiflächen im Ort gehört ebenso dazu wie die Anlage eines historischen Dorfrundweges oder die Wiederbelebung des Jugendtreffs. Ein wichtiges Ziel ist es auch, die Nachbarschaftshilfe zu stärken und die Dorfgemeinschaft mit Leben zu erfüllen. Die Sanierung der öffentlichen Bestandsgebäude, der Ausbau des Radwegenetzes und die Schaffung von Möglichkeiten für die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs will man beispielsweise mittelfristig angehen. Maßnahmen auf dem Friedhof, auf den Spielplätzen oder Schritte zur Geschwindigkeitsreduzierung sind etwas langfristig angelegt.

Einstimmig billigte der Rat nach Durchsicht der Vorhaben das Dorferneuerungskonzept von Planerin Silke Neu ( Herxheim). Eingearbeitet in das neue Dorferneuerungskonzept wurden auch die Punkte, die man schon im Jahr 2010 zusammengetragen hatte. Zuvor hatte sich der Rat bereits mit der Änderung des vierten Bebauungsplanes für den Altortsbereich befasst und die Anregungen von beteiligten Fachbehörden zur Kenntnis genommen. Hier muss wegen der Empfehlungen zum Starkregenkonzept noch nachjustiert werden, wie Ortsbürgermeister Maik Wünstel ausführte.