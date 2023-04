Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So einsam man sich im Gemeindewald von Steinweiler das ganze Jahr über auch fühlen mag, so lebendig wird es seit zehn Jahren an einem Samstag in der Vorweihnachtszeit. An diesem Tag, letztes Jahr fiel das „Event“ auf den 7. Dezember, konnte man in der Abteilung „Altgehäg“ einen Weihnachtsbaum aussuchen.

Wer wollte, der durfte seinen Weihnachtsbaum auch selbst fällen. In der Begleitung von Ehepartnern und Kindern war dies stets eine bemerkenswerte Aktion für die ganze Familie.