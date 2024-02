In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einem Lastwagen zirka 100 Liter Diesel aus dem Tank entwendet. Der Laster war in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.