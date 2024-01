Mit einem Einkaufswagen wollten eine Frau und ein Mann am Freitagabend durch den Eingang einen Supermarkt in Kandel verlassen. In dem Korb: mehrere Waren, die nicht bezahlt waren. Beim Einladen in das Auto wollten eine Zeugin und eine Marktangestellte die beiden zur Rede stellen. Daraufhin fuhren die 31-Jährige und der zwei Jahre ältere Mann davon und ließen einen Teil des „Einkaufes“ im Korb auf dem Parkplatz zurück. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei das Diebespärchen ausfindig machen, woraufhin sie die restlichen gestohlenen Waren zur Wache brachten.