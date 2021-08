Vom 1. bis 21. September beteiligt sich die Verbandsgemeinde (VG) Kandel zum ersten Mal am „Stadtradeln“.

Alle Radbegeisterten können sich unter www.stadtradeln.de/kandel registrieren oder im App Store die Stadtradeln-App herunterladen. Dazu gibt es geführte Radtouren im Aktionszeitraum:

Donnerstag, 2. September, 17.30 bis 19 Uhr: Feierabendtour des ADFC Germersheim. Leichte Feierabendtour von Kandel über Jockgrim, Rheinzabern und Hatzenbühl. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per Mail an den ADFC-Tourguide Michael Walter, michael.walter@adfc-germersheim.de.

Samstag, 4. September, 10 bis 16 Uhr: Verbandsgemeinde-Radeltour durch Kandel und alle Ortsgemeinden. Das Angebot ist teilnehmerbegrenzt, Anmeldung bis 2. September beim Südpfalz Tourismus Kandel, Telefon 07275 619945, oder E-Mail an bocks@suedpfalz-tourismus-kandel.de.

Sonntag, 12. September, 10 Uhr: Genussradtour zum „Tag des offenen Denkmals“. Von Kandel führt die zirka 38 Kilometer lange Tour nach Rheinzabern zum Terra Sigillata Museum, das in diesem Tag zu einer kostenlosen Besichtigung einlädt. Weiter führt der Weg zum Wein- und Sektgut Rosenhof, wo eine kleine Weinprobe und ein herzhaftes Vesper die Radelnden erwarten. Von dort führt der Weg über das Museum in Winden (mit Stopp am Eisheisel in Minfeld) zurück nach Kandel. Teilnehmerzahl begrenzt, Voranmeldung erforderlich, E-Mail an kontakt@walter-touren.de, oder Telefon 07275 9193067. Treffpunkt ist am Bahnhof Kandel am Tourismusbüro, Preis: 25 Euro pro Person.

Sonntag, 19. September, 9 bis 18 Uhr: ADFC-Radtour durch an der Aktion teilnehmende Kommunen im Kreis Germersheim. Die vom ADFC geführte Radtour ist unterteilt in fünf Etappen, zu denen jeweils eine separate Anmeldung erforderlich ist. Die geplante Gesamtstrecke sowie alles zum Tourenverlauf finden man unter touren-termine.adfc.de. Anmeldung per E-Mail an michael.walter@adfc-germersheim.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Stadtradeln-Rallye mit Gewinnspiel: In Kooperation mit der VG Bellheim, VG Rülzheim und den Städten Wörth und Germersheim erstellt, lädt die Rallye zur Erkundung der Region ein. Fragebogen sowie Teilnahmebedingungen kostenfrei ab 1. September auf den Internetseiten der VG oder als Ausdruck in den Tourist-Informationen und Verwaltungen der beteiligten Kommunen.

Info

Alle Infos rund um das „Stadtradeln in der VG Kandel“ und zum begleitenden Veranstaltungsprogramm unter stadtradeln.de/kandel.