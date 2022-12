Am frühen Mittwochmorgen konnten einige Züge im Bahnhof Wörth nicht planmäßig fahren. Die Deutsche Bahn erinnert daran, dass das Stellwerk in Wörth zum Fahrplanwechsel in der vergangenen Woche als letztes der insgesamt fünf modernen Stellwerke auf der Strecke Wörth-Germersheim-Speyer wie geplant seine Arbeit aufgenommen hat. Seit dem steuert es die Signale und Weichen. Bei dem Stellwerk bestehen laut Bahn einige digitale Schnittstellen zu älteren Anlagen, die noch in Betrieb sind. „Hier kam es heute in den frühen Morgenstunden zu einer kleinen Störung im Ablauf der Züge, die gegen 9 Uhr beendet war“, teilt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Das neue Stellwerk Wörth habe ordnungsgemäß funktioniert.