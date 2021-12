Als im Frühjahr 2020 pandemiebedingt die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland und damit zwischen dem Elsass und der Pfalz geschlossen wurde, stellten sich Bürger von „Hiwwe wie Driwwe“ aktiv gegen aufkommende Vorbehalte gegenüber den Nachbarn im jeweils anderen Land und riefen die Bewegung „Unsere Grenzen schließen sich, aber nicht unsere Herzen“ ins Leben. In diesem Zusammenhang wurde das Logo „Ensemble-Zusammen“ als Symbol der deutsch-französischen Freundschaft in einem vereinten Europa auf den Weg gebracht, welches in der Grenzregion vielerorts auf Bannern zu sehen ist.

Kandel ist bei der Bewegung über das Citymanagement aktiv dabei und bietet nun gemeinsam mit Wissembourg und Bad Bergzabern eine Weihnachtskiste an, gefüllt mit Weinen aus jeder Stadt und einem pfälzischen „Dubbeglas“. „Ein passendes grenzüberschreitendes Angebot zur Weihnachtszeit“, so Stadtbürgermeister Michael Niedermeier, der gleichzeitig dafür wirbt, dass der Erlös einem guten Zweck zugutekommt.

Drei Flaschen plus ein Dubbeglas

In der Kiste ist je eine Dreiviertel-Literflasche Grauburgunder aus Wissembourg, Spätburgunder aus Bad Bergzabern und Rosé aus Kandel – plus ein Dubbeglas mit dem Logo „Ensemble-Zusammen“. Die Kiste kostet 30 Euro. Der Verkaufserlös fließt in ein grenzübergreifendes Projekt der Städte Wissembourg, Bad Bergzabern und Kandel.

Die Kiste gibt es im Weihnachtsschlecker, Hauptstraße 73a, am Donnerstag, 9. und 16. Dezember, 10 bis 18 Uhr, sowie Freitag, 10. und 17. Dezember, 10 bis 13 Uhr.