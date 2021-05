Kaum Beachtung fand die Kundgebung der Partei „Die Linke“ und der „Linksjugend“ am Samstagnachmittag am Königsplatz in Germersheim. Der Aufruf unter dem Motto „Für gute Bildung, Arbeit, Renten. Ein gutes Leben für alle“ folgten nach unserer Einschätzung nur wenige Menschen.